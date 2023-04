Conference League: Fiorentina, in Polonia per indirizzare la qualificazione

I viola sfidano il Lech Poznan e cercheranno di dare seguito al grande periodo di forma

La Fiorentina può sognare in grande in questa edizione della Conference League; i viola nei quarti di finale affrontano infatti il Lech Poznan, compagine polacca che ha fatto un gran cammino ma che è assolutamente alla portata dei toscani. La Fiorentina andrà in Polonia per cercare di indirizzare la qualificazione al turno successivo, con il ritorno a Firenze che può essere un vantaggio nell’ottica doppio confronto. Italiano vorrà dar seguito ad un periodo di grande forma dei suoi, con la striscia di nove successi di fila interrotta da un pari contro lo Spezia nell’ultimo turno del campionato; il tridente d’attacco sarà guidato da Cabral, con Gonzalez e Saponara favoriti per giocare ai suoi lati.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti