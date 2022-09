Conference League: Fiorentina, esordio contro il Riga

I viola tornano in Europa e lo fanno da favoriti in un girone leggero

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha coronato il sogno di tornare in Europa grazie alla vittoria sul Twente nel preliminare di Conference League. In un girone con Riga, Hearts e Basaksehir, i toscani partono favoriti e si contenderanno il primato con i turchi con l’obiettivo del primo posto in modo da evitare un turno in più contro una compagine che retrocederà dall’Europa League. Italiano ruoterà parecchio il suo undici come ha abituato anche in campionato; senza Milenkovic infortunato e Igor squalificato coppia inedita al centro formata da Martinez Quarta e Ranieri, sulle ali potrebbero spuntarla Ikonè e Saponara mentre Cabral è favorito su Jovic per il ruolo di prima punta.

Fonte foto: calcioinpillole.com

Alessandro Fornetti