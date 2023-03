Conference League: Fiorentina di gestione, Lazio di rincorsa

Le due compagini italiane sono in situazione opposta ma cercheranno di giungere allo stesso obiettivo

In Conference League è tutto pronto per le gare di ritorno degli ottavi di finale per decretare le otto compagini che avanzeranno ai quarti. Tra le italiane presenti Fiorentina e Lazio con situazioni opposte; i viola sono avanti nei confronti del Sivasspor, mentre i biancocelesti devono rimontare l’AZ Alkmaar. La Fiorentina sarà ospite in Turchia e dovrà gestire l’1-0 di Firenze cercando comunque di imporsi di fronte ad un avversario sulla carta inferiore; Italiano dovrà fare a meno di Biraghi e affiderà le chiavi dell’attacco ad un Cabral in formissima. La Lazio invece andrà in Olanda con l’obbligo di rimontare l’1-2 maturato all’Olimpico se vorrà proseguire il cammino nella competizione; Sarri farà delle rotazioni in vista del derby di domenica in campionato, cercando comunque di strappare una qualificazione che non è certamente fuori dalla portata della sua squadra.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti