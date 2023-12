Conference League: Fiorentina, basta un punto contro il Ferencvaros per il primato nel girone

Tempo di lettura meno di un minuto

I viola sfidano gli ungheresi con due risultati su tre a disposizione per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale

La Fiorentina di Italiano torna in Conference League con l’obiettivo di assicurarsi il primo posto nel girone ed evitare un turno preliminare. In Ungheria contro il Ferencvaros basta un punto, in un girone dove i toscani non hanno mai perso. Italiano ruoterà i suoi uomini dando spazio a qualche seconda linea per far rifiatare qualche uomo chiave; non sono convocati Arthur, Bonaventura e Sottil mentre sono attesi dal primo minuto Barak, Brekalo e Beltran.

Fonte foto: sport.quotidiano.net

Alessandro Fornetti