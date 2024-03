Conference League: Fiorentina, agli ottavi ecco il Maccabi Haifa

Tempo di lettura meno di un minuto

Nel neutro di Budapest i viola sfidano gli israeliani per cercare di andare in fondo alla competizione

La Fiorentina torna in Conference League dopo aver superato un girone non proprio agevole da prima della classe. L’obiettivo dei viola è quello di tornare in finale dopo la delusione dello scorso anno, e si riparte dal Maccabi Haifa. Gli israeliani com’è noto non giocano le partite casalinghe nel loro paese, bensì si giocherà in Ungheria con la Fiorentina ampiamente favorita. Italiano tiene molto alla competizione ed è pronto a schierare un undici senza troppe rotazioni: Belotti sarà ancora titolare con Nico Gonzales, Beltran e Ikonè alle sue spalle.

Fonte foto: today.it

Alessandro Fornetti