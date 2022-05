Conference League e le altre: la prima volta non si scorda mai

Stasera a Tirana si conoscerà il primo nome da scrivere nell’albo d’oro della nuova competizione europea tra giallorossi e olandesi, la storia del calcio ha già avuto le sue prime volte internazionali

La capitale albanese è tirata a lucido per la kermesse di questa sera. Roma e Feyenoord si giocheranno la prima finale della storia per quanto riguarda la neo nata Conference League. Chi alzerà il trofeo sarà per sempre nella storia il primo a farlo e questo è già qualcosa che solletica il palato delle due finaliste. Josè Mourinho ha già caricato l’ambiente e i romanisti attendono da tempo la prima gioia europea, chi se ne frega se nella terza competizione. Gli olandesi, invece, già si possono fregiare di una Coppa dei Campioni e 2 Coppe Uefa ma sicuramente ci tengono a vincere in Europa dopo vent’anni di astinenza.

Parlando di prime volte chi è stato il primo a sollevare le altre coppe europee? Champions League, Europa League (fu Coppa Uefa), l’ormai scomparsa Coppa delle Coppe nonché la Supercoppa Europea hanno avuto tutte i loro pionieri, ricordiamo chi sono stati.

Per quanto riguardo la Coppa Campioni chi se non il Real Madrid poteva essere stata la prima squadra ad aggiudicarsi il trofeo dalle grandi orecchie. Era la stagione 55/56 e la compagine allenata da Josè Villalonga battè 4-3 lo Staide Reims. Fu l’inizio del filotto di cinque successi consecutivi che diedero il via alla massima competizione europea.

La Coppa Uefa, che prese l’eredità della coppa delle Fiere, che diventò Europa League dalla stagione 09/10, vide come prima vincitrice il Tottenham. L’annata 71/72 portò questa nuova competizione e la finale fu tutta inglese. Gli Spurs ebbero la meglio sul Wolverhampton. Nel doppio confronto i londinesi vinsero fuori casa 2-1 pareggiando poi tra le mura amiche 1-1.

Arriviamo alla scomparsa Coppa delle Coppe, la competizione che vedeva partecipare i vincitori delle principali coppe nazionali e che sfidava, poi, nella Supercoppa Europea la vincitrice della Champions League. La prima edizione nella stagione 1960/61 fu vinta dalla Fiorentina superando in finale i Rangers. I viola si aggiudicarono sia l’andata in Scozia (2-0) che il ritorno a Firenze (2-1). Chissà se un’altra italiana riuscirà ad alzare per la prima volta il terzo torneo europeo in ordine di importanza.

Infine chiudiamo con la Supercoppa Europea, che iniziò, come già detto, tra la vincitrice di Coppa dei Campioni e Coppa delle Coppe, disputandosi inizialmente in gara di andata e ritorno. La prima volta fu nel 1973 anche se non riconosciuta ufficialmente. Se la giocarono Ajax e Rangers. Doppio successo sia a Glasgow che ad Amsterdam dei Lancieri olandesi che vinsero così la prima edizione. Poco cambierebbe considerando la prima finale ufficiale l’anno dopo. Fu sempre l’Ajax ad aggiudicarsela battendo il Milan.

Curiosamente nessuna nazione si è aggiudicata la prima volta due trofei diversi. La fattispecie accadrà stasera. Infatti Spagna, Inghilterra, Italia ed Olanda hanno vinto una ciascuna delle quattro competizioni europee per primi. Italia o Olanda lo faranno anche stasera. Chi sarà lo sapremo soltanto stanotte.

Glauco Dusso