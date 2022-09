Como: mister Giacomo Gattuso si ferma per troppo stress

L’artefice della promozione in B nel ’21 e della salvezza ottenuta la scorsa stagione non è nelle condizioni di proseguire al momento

‘Il Como di comune accordo con Giacomo Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto tempo servirà all’allenatore per ristabilirsi totalmente e per questo motivo, nell’interesse della squadra e della stagione, il club è obbligato a valutare ogni possibile soluzione’. Questo il comunicato stampa della società. A questo punto il club potrebbe optare anche per un nuovo mister.

Fonte foto: RiPost.it

Stefano Rizzo