Commissario tecnico cercasi: la Polonia vuole pescare in Italia

Dopo aver salutato Paulo Sousa la nazionale polacca è alla ricerca della nuova guida, per la sostituzione sembra esserci una certa convinzione sui profili italiani

C’è fermento nella Polonia calcistica. A marzo andranno in scena i playoff per la qualificazione a Qatar 2022 ma attualmente la nazionale è senza commissario tecnico. A fine dicembre c’è stato l’addio di Paulo Sousa che ha ceduto alle lusinghe del Flamengo, il quale ha deciso di aprire una nuova era partendo proprio dal mister portoghese. Diversi i nomi accostati alla squadra. Il più accreditato delle ultime ore è quello di Fabio Cannavaro che, dopo le esperienze in Cina, sembra pronto a discutere con la federazione polacca. Non solo, nei giorni scorsi altri due campioni del mondo sembrano aver attirato le attenzioni e sono pronti a scattare in pole position in caso di necessità: si tratta di Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso, molto apprezzati da quelle parti. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più, non c’è tempo da perdere, la semifinale spareggio contro la Russia dista poco più di due mesi.

Glauco Dusso