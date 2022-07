Colpo Lazio, preso Casale dall’Hellas Verona

L’ex difensore dei veneti ha trovato la sua nuova squadra ed è un rinforzo molto importante per Maurizio Sarri

Per stessa ammissione del presidente Lotito, alla Lazio servivano due difensori e uno è arrivato; Nicolò Casale infatti sosterrà domani le visite mediche con i biancocelesti e si metterà a disposizione di Sarri per questa nuova avventura. Il difensore si è messo in mostra nella passata stagione a Verona ed ora a Roma ci si aspetta la definitiva esplosione. Casale, pagato 10 milioni, va a occupare uno dei ruoli più sguarniti in casa Lazio con gli addii certi di Luiz Felipe e Acerbi che obbligano la società a dover ricostruire tutto il reparto arretrato, considerando che ad oggi mancano ancora entrambi i portieri. Rinforzo dunque importante per Sarri che potrà contare su un difensore giovane che ha già dimostrato di poter far bene ai massimi livelli.

Fonte foto: footballnews24.com

Alessandro Fornetti