Colpo Genoa, preso Vitinha dal Marsiglia

Il centravanti domani è atteso a Genova per le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto col Grifone. Gilardino rafforza il suo attacco

Colpo del Genoa che ha prelevato dal Marsiglia il portoghese Vitinha. Operazione conclusasi con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro. Vitinha, preso dal Marsiglia lo scorso gennaio per 32 milioni di euro dal Braga, in realtà ha fatto pochissimo in Francia segnando appena due gol da gennaio a giugno 2023 e quattro da agosto fino a questo gennaio (tre in Ligue 1 e una in Europa League). Si tratta comunque di un acquisto suggestivo e interessante. Vitinha è ancora un classe 2000, ha 23 anni e può avere certamente ampi margini di miglioramento. Sempre dal Marsiglia, il Genoa ha riscatto Ruslan Malinovskyi.

Sandro Caramazza

