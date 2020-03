Colpo Genoa, Milan ko. Analisi e pagelle

Il Grifone sbanca il Meazza grazie ad un grande primo tempo. Male i rossoneri che frenano la risalita europea

Termina 1-2 a San Siro con la sorprendente vittoria del Genoa contro il Milan, decisive le marcature di Pandev e Cassata; inutile la rete di Ibra nel finale. Corsa alla Champions che si frena per i rossoneri, rossoblù così salvi.

Tra le file rossonere, fuori Donnarumma dentro Begovic, chance ancora per il giovane Gabbia affianco di Romagnoli. In attacco sempre Ibra con Rebic.

Nel Grifone, presente Cassata in mezzo coadiuvato da Behrami e Schone; in avanti Pandev insieme a Sanabria.

DIAVOLO DISATTENTO

L’ultima settimana burrascosa dal punto di vista dirigenziale e il clima surreale dovuto alle porte chiuse di San Siro, incidono sul primo tempo rossonero, con la squadra di Pioli a tratti irriconoscibile e molto disattenta in fase difensiva. Il Grifone parte, infatti, benissimo e dopo 6’minuti trova la rete del vantaggio: Sanabria va via di forza sulla sinistra contro un Theo troppo morbido, palla messa in mezzo per Pandev, che da pochi passi e a porta spalancata porta i suoi avanti.

Il Milan prova a riprendersi dal colpo subito ma fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Perin, poche idee per il centrocampo del Diavolo e Ibra poco servito a dovere. Al minuto 13’ il Genoa sfiora il raddoppio ancora con Pandev, che suggerito in verticale da Cassata trova da posizione defilata solo l’esterno della rete. I rossoneri provano ad alzare i giri del motore e tre minuti più tardi sprecano la più grande palla-gol del loro primo tempo con Ibra, che riceve un gran cross di Calhanoglu, ma davanti Perin devia di testa centrale favorendo la respinta del portiere rossoblù.

Lo scorrere delle lancette non riesce, tuttavia, a svegliare gli uomini di Pioli che al 40’esimo trovano il secondo passivo: azione in fotocopia del primo gol, con Sanabria che suggerisce per Biraschi, cross in mezzo del difensore e sul secondo palo arriva puntuale il tap-in di Cassata. Il primo tempo termina sul punteggio di 0-2.

IBRA NON BASTA

Ripresa al piccolo trotto con tanto possesso ma pochissime emozioni sia da una parte che dall’altra, con un Milan decisamente sottotono e un Genoa a gestire il doppio vantaggio costruito nei primi 45’ di gioco. Accade poco o nulla per gran parte del secondo tempo, i rossoneri faticano a costruire occasioni da gol, appoggiandosi come sempre su Ibra. Il poco supporto di Rebic e Calhanoglu contribuisce a dare pochi e cattivi rifornimenti all’asso svedese, che continuamente chiuso dalla retroguardia rossoblù non riesce ad incidere più di tanto. I cambi, Bonaventura e Leao non cambiano la situazione, tanto che la prima e unica palla gol del secondo tempo arriva proprio col 2-1 rossonero: Theo calcia in porta dopo ribattuta da corner, palla che rocambola dalle parti di Ibra, che con grande rapidità infila sottoporta il gol della speranza milanista. Vani e futili gli ultimi tentativi del Milan di portare a “casa” almeno un pareggio, bene invece il Genoa a difendersi con ordine e a non rischiare nulla. Il match termina dopo 5’di recupero sul punteggio di 1-2.

Dopo due risultati utili consecutivi il Milan cade in casa, prestazione sottotono dei ragazzi di Pioli. Male sia Rebic che Calhanoglu, il solo a salvarsi Ibrahimovic.

Grande prestazione e risultato del Genoa, che grazie ad un primo tempo ben giocato porta a casa tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Pandev quando vede Diavolo si scatena.

PAGELLE

Begovic: 5,5 Prende due gol in fotocopia, dove soprattutto nel primo tarda a distendersi in maniera più rapida.

Conti: 5 Soffre sulla destra i movimenti di Pandev e le infilate di Cassata come nel secondo gol genoano. Dal 91′ Calabria: S.V

Gabbia: 5,5 Meglio nell’ultima uscita in casa della Fiorentina, nel pomeriggio di San Siro fatica insieme al capitano Romagnoli. Nel primo gol si perde Pandev.

Romagnoli: 5,5 Meno concentrazione e attenzione del solito per il leader rossonero, soffre Pandev contribuendo in negativo al doppio passivo in fotocopia.

Theo Hernandez: 5,5 Uno dei peggiori nel primo tempo, dove causa anche la rete del primo gol perdendo troppo facilmente il contrasto con Sanabria; nella ripresa propizia, per certi versi, il gol di Ibra.

Kessie: 5 Quasi mai dentro il gioco del Milan, sottotono e spento, forse il peggiore del centrocampo messo in campo da Pioli.

Bennacer: 5,5 Come l’intera squadra, anche l’algerino subisce la giornata no. Unica nota positiva, evitata la consueta ammonizione.

Castillejo: 6 Uno dei pochi a salvarsi del Milan, sempre dinamico e attivo.

Calhanoglu: 5,5 Prestazione al di sotto delle aspettative per il centrocampista turco, quasi mai pericoloso a parte la bella palla al quarto d’ora del primo tempo per Ibra. Dal 55′ Bonaventura: 5,5 Non incide più di tanto nel match, mai pericoloso e poco dinamico.

Rebic: 5,5 Qualche spunto ma niente di che, da tempo uno dei migliori del Milan, oggi pomeriggio gara a fari spenti. Esce dopo 10 minuti della ripresa. Dal 56′ Leao: 5,5 Entra per sostituire uno spento Rebic, ma non riesce a creare pericoli e occasioni.

Ibrahimovic: 6,5 Come sempre, il migliore dei suoi. L’ultimo a mollare e il più pericoloso della squadra, gol da attaccante vero.

Pioli: 5,5 La sua squadra gioca ma non riesce ad incidere, poca concretezza e tanta disattenzione in fase difensiva. Probabilmente i rumors societari hanno inciso sulla prestazione dei suoi giocatori.

Fonte foto: Sky sport

Sandro Caramazza