Grandi colpi in questa ultima giornata di calciomercato e sorpresa dell’ultima ora per il Milan: dalla Fiorentina arriva Luka Jović a titolo definitivo

Si può parlare, senza ombra di dubbio, di un ripiego da parte dei rossoneri e non per questioni squisitamente tecniche, quanto per una ricerca che sembrava mirasse ad altri scopi. Concluso anche l’accordo con il Nottingham Forrest per Divock Origi che parte in prestito secco

Saltata la trattativa per Taremi, nelle ultime 24 ore c’è stata una girandola di nomi accostati al Milan per giungere infine alla scommessa Jović. Il serbo non fa bene da diversi anni e, tecnicamente, non è certamente la pedina giusta per essere il vice Giroud, quindi appare essere più un ripiego che un vero e proprio affare di mercato e tecnico. La Viola preleva in prestito con diritto di riscatto Maxime Lopez dal Sassuolo e lascia partire Sofyan Amrabat destinazione Manchester United in prestito oneroso per 10 milioni con 25 milioni (20 + 5 di bonus) per l’eventuale riscatto. Brandon Soppy è stato ufficializzato intanto dal Torino in prestito dall’Atalanta con diritto di riscatto. Il terzino destro francese, nell’ultima stagione, ha collezionato 15 presenze impreziosite da 4 assist. Altro super colpo del Toro che preleva dall’Atalanta Duván Zapata, in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. In questo pomeriggio infuocato si è visto anche uno scambio a centrocampo tra Bologna e Nottingham Forest, Nico Dominguez vola in Inghilterra a titolo definitivo per circa 10 milioni, mentre Remo Freuler approda dai bolognesi in prestito con diritto di riscatto. La Juventus cede, a titolo definitivo, Marko Pjaca al Rijeka. Ansu Fati al Brighton di De Zerbi in prestito dal Barcellona che si accaparra anche le prestazioni di João Félix in prestito dall’Atletico Madrid e João Cancelo in prestito dal Manchester City. I Citizens lasciano partire il baby prodigio Cole Palmer classe 2002 per la “modica” cifra di 47 Milioni esborso effettuato dal Chelsea che mette sotto contratto, sino al 30 giugno 2030, le prestazioni di una promessa che ha già dato più che ottimi segnali positivi segnando sia in Supercoppa inglese che in Supercoppa europea.

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara