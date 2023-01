Colpo del Venezia, dall’Udinese arriva Jajalo

I lagunari hanno chiuso l’affare con il club friulano per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista bosniaco

Colpo in Serie B. Il Venezia ha chiuso l’affare Mato Jajalo, esperto centrocampista ex Udinese. I due club hanno trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore bosniaco. Si tratta di un ottimo affare per la squadra di mister Vanoli, che arricchisce la rosa con l’esperienza dell’ex giocatore di Siena, Colonia e Palermo tra le altre. Nella prima parte di stagione ha trovato poco spazio all’Udinese, complice anche qualche acciacco fisico di troppo, ma sarà una pedina importante per il Venezia, squadra che dovrà risalire la china visto il diciassettesimo posto in Serie B.

Sandro Caramazza