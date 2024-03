Colantuono alla guida della Salernitana: lui il dopo Liverani

Tempo di lettura 1 minuto

La squadra campana ha deciso per la quarta volta in stagione di cambiare la propria guida tecnica. Promosso il responsabile del settore giovanile

Dopo Sousa, Pippo Inzaghi e Fabio Liverani, nelle prossime ore inizierà ufficialmente anche l’avventura di Stefano Colantuono alla guida della Salernitana. A nove giornate dal termine, il presidente Iervolino prova la mossa della disperazione affidando la squadra, ultima in classifica a -11 dal quartultimo posto, al responsabile del settore giovanile Stefano Colantuono. Per il tecnico si tratta di un ritorno sulla panchina della Prima Squadra campana, dopo averla guidata in A per poche giornate nella stagione 2021-22. Il mandato durò dall’ ottobre 2021 al febbraio 2022. In totale è la terza volta per lui su questa panchina, infatti guidò i granata anche da dicembre 2017 a dicembre 2018 in B. Pessima la parentesi di Liverani sulla panchina della Salernitana con quattro sconfitte e un pareggio in appena cinque partite.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Lazio News 24