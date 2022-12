Claudio Ranieri torna sulla panchina del Cagliari, il Mr del “Dilidin Dilidon” pronto a dare una svegliata all’ambiente

Era quello il “suono” della campanella invisibile che Mr. Ranieri utilizzava in Inghilterra per richiamare l’attenzione dei suoi calciatori

Era il 2016 e Ranieri sedeva sulla panchina del Leicester e stava andando a vincere uno dei titoli più incredibili nella storia della Premier League. In realtà la campanellina non esisteva, come spiegò bene Claudio durante un’intervista, ma era lui stesso che con la voce dava il “Dilidin Dilidon” ai calciatori che “dormivano” in campo. Ebbe poi l’idea di donare una piccola campanella a tutti i calciatori del Leicester come regalo di Natale. Adesso è arrivato lui in persona come regalo di Natale per i giocatori del Cagliari. Chissà se userà gli stessi metodi e la stessa campanellina per risvegliare la squadra sarda. C’è senza dubbio la necessità di richiamare l’attenzione dei giocatori che militano in rossoblu, la stagione sta andando davvero storta e Claudio è arrivato per raddrizzarla. Sicuramente lui sa cosa e come fare per far riemergere la squadra dalle acque paludose in cui si è cacciata negli ultimi mesi. All’Unipol Domus di Cagliari non sentiremo di certo la campanella fare Dilidin Dilidon, ma sicuramente i richiami di Ranieri sì, quelli li sentiremo, e siamo certi che l’attenzione necessaria arriverà. Forza Casteddu!

Fonte foto: calciomercatotv.it

Luigi A. Cerbara