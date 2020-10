Claudio Ranieri, ritratto di un gentiluomo protagonista del nostro calcio

Prima calciatore, poi protagonista come allenatore. La storia di Sor Claudio è quella di sfide lanciate alle stelle

Quando si parla di Claudio Ranieri è sempre difficile riuscire a riassumere una carriera come la sua in poche e semplici parole.

Eppure di cose da raccontare ce ne sono tante per chi come lui ha calcato i campi, prima da calciatore poi da allenatore, pur non vantando un ricco palmares.

Sor Claudio, così come lo chiamano fieramente per le sue origini testaccine, non poteva che esordire con la AS Roma per proseguire, poi, con un percorso tutto al contrario nel calcio di provincia.

Una sorta di purgatorio per molti ma non per lui che è riuscito comunque ad emergere e a diventare simbolo dell’esperienza in Serie A del Catanzaro firmandone il record di presenze.

Sembra poi uno scherzo del destino il fatto che i calabresi abbiano gli stessi colori sociali della sua Roma.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo non poteva esserci che un futuro da allenatore, dove dopo l’esordio a Napoli ha raggiunto le prime vere soddisfazioni a Firenze aggiudicandosi nel giro di un quadriennio particolarmente florido un campionato di Serie B, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.

Un successo del genere lo proietta per dieci anni all’estero, dove conquista prima in Spagna la Coppa del Re con il Valencia, quindi al Chelsea dove pur non riuscendo a replicare i successi precedenti si distingue senza troppi problemi.

Sembra quindi aprirsi un periodo di digiuno in cui Ranieri non riesce più a vincere, come se una maledizione pendesse su di lui e che coincide col ritorno in Serie A: dopo una buona prova col Parma, guida la neopromossa Juventus al terzo posto nel 2007/2008, prima di sfiorare la vittoria in campionato con la sua Roma l’anno successivo.

Una stagione questa che pur conclusa con l’amaro in bocca della vittoria sfumata fece capire bene di che pasta fosse fatto Ranieri, quando durante una stracittadina vinta dai suoi ebbe il coraggio, o l’ardire per i suoi detrattori, di escludere giocatori simbolo come Totti e De Rossi.

Nonostante il digiuno decennale di trofei diventasse sempre più un motivo di critiche accese sul suo operato, la vittoria in Premier League del Leicester premia il suo stile e scrive una delle favole più belle di tutto il calcio moderno dando così inizio ad un ciclo in grado di ribaltare molte convinzioni.

Il resto è storia recente, tra delusioni e ritorni di fiamma (Nantes, Fulham, Roma o Sampdoria) una cosa sola è certa: dove c’è una sfida King Claudio è sempre pronto a raccoglierla, preferendo sempre le scelte di cuore a quelle per interesse.

Fonti foto: Passione del Calcio

Guglielmo M. Crostelli