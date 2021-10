Classifica e rientri, Pioli sorride e punta il Torino

Dopo la giornata che gli ha consegnato il primo posto il Milan riabbraccia titolari importanti e si appresta a preparare il match di domani contro la squadra di Juric, impegno da non sottovalutare

Pioli guarda tutti dall’alto. Dopo aver tallonato il Napoli per le prime otto giornate ieri è avvenuto l’aggancio. Il Milan chiude la domenica al primo posto ma non c’è tempo per cullarsi, si torna subito in campo. Il tecnico, però, può guardare con fiducia all’ostico impegno di domani sera con il Toro. L’infermeria, infatti, libera i primi pezzi che sono di quelli importanti. Theo Hernandez si è negativizzato dal Covid quindi salvo imprevisti sarà della partita, da valutare se dall’inizio o in corso d’opera. Kessiè sembra aver smaltito l’influenza che lo ha messo fuori dalla gara di Bologna ed è pronto a rimettersi in gioco. Da valutare Rebic, uscito malconcio sabato. Ancora nulla da fare per gli altri ma già queste due pedine, unite al fortificarsi della condizione di Ibra e Giroud, fanno ben sperare i tifosi rossoneri. Primo ostacolo Juric con il suo Torino, avversario da prendere con le molle.

Glauco Dusso