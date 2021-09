Classifica cannonieri – Sarà un assolo di Ciro? Attenzione alle sorprese

Nell’avvincente sfida fra bomber del nostro campionato, il centravanti della Lazio è il candidato numero uno per conquistare il prestigioso premio

Chi raccoglierà l’eredità di Cristiano Ronaldo e di Romelu Lukaku, partiti durante questa sessione di mercato verso altri lidi e rispettivamente primo e secondo nella classifica cannonieri dello scorso anno? Il fenomeno portoghese chiuse la scorsa stagione con 29 centri, aggiudicandosi lo scettro di miglior marcatore della Serie A. Tallonato da Big Rom a 24 reti, trascinatore dello scudetto dell’Inter.

Appare subito evidente come il potenziale offensivo delle squadre italiane si sia nettamente depauperato. Gli arrivi di Tammy Abraham alla Roma dal Chelsea e di Nicolas Gonzalez alla Fiorentina dallo Stoccarda non possono di certo sostituire (almeno sulla carta) due colossi del calibro di CR7 e Lukaku. Analogo discorso vale per Moise Kean, che la Juventus ha riportato alla base, spendendo 38 milioni di euro, dopo averlo ceduto un paio d’anni fa a 30 milioni.

Tuttavia in Italia non siamo poi messi così male. Qualche attaccante di estremo valore c’è ancora e siamo certi che la corsa per la classifica cannonieri possa essere ancora avvincente. Oppure no?

Vediamo insieme quale potrebbe essere una potenziale griglia degli attaccanti più prolifici in questa stagione.

PRIMA FASCIA

Ciro Immobile – Il centravanti della Lazio, autore di 20 reti lo scorso anno. E’ partito a mille anche in questa stagione. Già 4 centri nel suo carniere, in barba a chi sosteneva che nel 4-3-3 sarriano avrebbe faticato a farsi valere.

Luis Muriel – Il colombiano ha trovato a Bergamo la sua dimensione ideale. Stagione strepitosa la 2020-2021 con ben 22 reti. Pur con il ritorno a pieni ritmi di Zapata, difficilmente Gasperini rinuncerà al suo gioiello. Una garanzia per la Dea. Per ora è fermo al gol messo a segno alla prima giornata contro il Torino.

Dusan Vlahovic – Il serbo ha deciso di continuare a sposare la causa della Fiorentina, come da lui stesso sostenuto. Riuscirà a confermarsi ad altissimi livelli? Ventuno reti nella scorsa stagione per il classe 2000 di Belgrado, appetito dai grandi club europei. La squadra di Italiano gioca in maniera molto offensiva. Un gol nelle prime due uscite, ma la doppia cifra è assicurata, come minimo.

SECONDA FASCIA

Zlatan Ibrahimovic – Per la classe di cui dispone sarebbe quasi delittuoso non inserirlo in prima fascia, ma i continui problemi fisici potrebbero condizionarne la continuità. In più il Diavolo giocherà la Champions e fra un Atletico Madrid-Milan e un Milan – Empoli, abbiamo il sentore che lo svedese preferisca confrontarsi con i Colchoneros.

Lorenzo Insigne – Pur non essendo un centravanti, nella scorsa stagione Il Magnifico ha messo a referto 19 centri. Il rapporto logoro con la società ne minerà le prestazioni? Difficile a dirsi. In ogni caso Spalletti punta tutto sul folletto partenopeo.

Tammy Abraham – Il giovane centravanti londinese ha già mostrato nelle prime giornate di che pasta è fatto. Un gol e due assist per lui. E’ chiaro che una rondine non fa primavera, ma vi invitiamo a tenerlo d’occhio. Potrebbe essere uno degli outsider nella corsa al titolo cannonieri.

Paulo Dybala – Deve essere il suo anno. Con la partenza di CR7, Allegri ha posto nei piedi della Joya il destino della Juventus. Un gol ed un assist per lui fino ad ora. Giocando più vicino alla porta (come ora) potrebbe stupire tutti, anche i suoi atavici detrattori.

Lautaro Martinez – Purtroppo per i tifosi dell’Inter la Lu-La è soltanto un bel ricordo, ma il campione argentino potrebbe addirittura beneficiare in termini realizzativi della partenza del belga. Difficile che Dzeko le giochi tutte. Non sarà raro vedere il Toro schierato come centravanti puro.

Duvan Zapata – Sappiamo bene quanto questo calciatore possa essere devastante in zona gol. Qualche acciacco di troppo e la spietata concorrenza di Muriel, potrebbero rallentarne lo score realizzativo. Rimane comunque fra i candidati allo scettro di bomber principe della nostra Serie A.

Victor Osimhen – Il 22enne nigeriano probabilmente fra un paio d’anni sarà fra i centravanti più forti del mondo, ma attualmente è ancora troppo ingenuo ed impreciso sotto porta. A nostro avviso può arrivare in doppia cifra, ma vista la discontinuità i 20 gol sembrerebbero essere una chimera.

SORPRESE

Olivier Giroud – Non è mai stato un grande cecchino nella sua sfolgorante carriera, ma la doppietta contro il Cagliari ci ha fatto capire che il giocatore tecnicamente è ancora fortissimo e sa far male sotto porta. Chissà, chissà!

Domenico Berardi – Dopo un’estate tormentata in cui ha chiesto persino la cessione al Sassuolo, il campione d’Europa tornerà a giocare fra i titolari della squadra di Dionisi. Più esterno che centravanti, è riuscito comunque nell’impresa di bucare la porta avversaria 17 volte nella stagione passata.

Joao Pedro – Avrebbe probabilmente meritato la seconda fascia, ma con l’arrivo di Keità le cose potrebbero cambiare a Cagliari. Fermo restando che il brasiliano è un titolare inamovibile nella testa di Semplici, il tecnico toscano potrebbe arretrarlo dietro le due punte (Keità- Pavoletti) depotenziando la sua verve realizzativa.

Marco Fabio Ceccatelli