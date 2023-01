Clamoroso Salernitana: Iervolino fa dietrofront, Nicola torna in panchina

Il presidente dei campani, dopo aver contattato diversi allenatori, ha deciso di richiamare l’ex tecnico pochi giorni dopo il suo esonero

Sono giorni a dir poco movimentati in casa Salernitana. Dopo gli otto gol rimediati in trasferta contro l’Atalanta, il presidente Iervolino ha deciso di esonerare Davide Nicola, artefice della miracolosa salvezza nella scorsa stagione. La sua scelta ha sollevato molte polemiche, dato che, al netto della goleada subita, la Salernitana è a + 9 sulla zona retrocessione e dunque ampiamente in linea con gli obiettivi stagionali. Forse anche per questo motivo, dopo aver contattato diversi possibili sostituti come Di Francesco, D’Aversa e Semplici, il presidente dei campani ha optato per un clamoroso dietrofront. Iervolino, infatti, ha contattato nuovamente Nicola, che dunque ritornerà in panchina già nel derby di sabato pomeriggio contro il Napoli.

Luca Missori

(Fonte immagine: Dazn.com)