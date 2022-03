Clamoroso Pogba, firmato un pre-contratto con il Paris Saint-Germain

Ne sono sicuri dalla Spagna. Il giocatore francese, in forza al Manchester United, la prossima stagione giocherà a Parigi

Paul Pogba al PSG? E’ questa l’indiscrezione clamorosa che lanciano dalla Spagna. Il centrocampista della Nazionale francese e del Manchester United sembra aver firmato un pre-contratto con la squadra parigina per la prossima stagione. Se questa voce dovesse essere confermata, si tratterebbe di una beffa per il Real Madrid, da tempo sul giocatore. Il PSG vuole riportare in patria uno dei migliori centrocampisti in circolazione per non frenare la passerella di stelle sotto la Tour Eiffel. Il suo arrivo potrebbe convincere Kylian Mbappe a restare? Il mercato estivo è già in fiamme.

Sandro Caramazza