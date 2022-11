Clamoroso nel Camerun: Onana escluso dai titolari

Sembrerebbe una decisione presa per motivi disciplinari, il portiere dell’Inter non scenderà in campo contro la Serbia nella seconda giornata valevole per il gruppo G

La Federazione camerunense ha comunicato che Andrè Onana non scenderà in campo tra poco contro la Serbia. Una decisione clamorosa visto anche il peso specifico che l’estremo difensore ha ormai all’interno della compagine africana. La motivazione alla base della scelta sembra essere di carattere disciplinare ma ancora non si conoscono i dettagli dell’accaduto. Sarà importante capire se si tratti di un’eventualità riguardante solo il match di quest’oggi o se potrebbe protrarsi anche per il resto del mondiale. Fatto sta che tra i pali ci sarà Epassy. Onana non è nuovo a situazioni controverse visto anche il carattere particolare. Una perdita importante per il Camerun che sarà orfano, dunque, di un leader carismatico in campo.

Glauco Dusso