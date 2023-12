Clamoroso in Coppa Italia, Frosinone e Bologna eliminano Napoli e Inter

Tempo di lettura 1 minuto

Nei due ottavi di finale disputati questa settimana ci sono state altrettante grandi sorprese

La Coppa Italia ha le prime eliminazioni di lusso; dopo le vittorie di Lazio e Fiorentina questa settimana sono scese in campo Napoli ed Inter rispettivamente contro Frosinone e Bologna. Gli azzurri sono stati travolti dagli uomini di Di Francesco, capaci di imporsi al Maradona per 4-0, segnando una delle pagine più nere della storia recente del club di De Laurentiis. Le reti portano le firme di Barrenechea, Caso, Cheddira su rigore e Harroui. L’Inter invece esce sconfitta ai supplementari contro un Bologna sempre più incredibile, capace di rimontare l’iniziale gol nerazzurro, in rete Carlos Augusto, che sembrava potesse indirizzare la qualificazione; nel secondo tempo supplementare, in soli cinque minuti i rossoblu hanno ribaltato il punteggio con Beukema e Ndoye, entrambi serviti da sue splendidi assit di Zirkzee, garantendosi l’accesso ai quarti di finale. Sconfitte pesanti ed inaspettate per Napoli ed Inter che dovranno cercare di reagire immediatamente in campionato.

