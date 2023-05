Clamoroso in Bundesliga: Borussia Dortmund shock 2-2 in casa, il Bayern Monaco ringrazia e vince il campionato

Clamoroso in Bundesliga: Borussia Dortmund shock 2-2 in casa, il Bayern Monaco...

Incredibile epilogo in Germania dove bastava una vittoria in casa ai gialloneri per portarsi a casa il titolo, il pareggio invece consegna il torneo ai bavaresi

Si chiude la Bundesliga 22/23 e il finale non poteva essere più doloroso per i tifosi del Borussia Dortmund. Tutto apparecchiato per la festa al Signal Iduna Park dove gli uomini di Terzic ospitavano il Mainz. Gli avversari invece vanno avanti su un clamoroso 0-2 nella prima frazione. In contemporanea a Colonia il Bayern prima va in vantaggio, poi viene ripreso, ma all’89’ una gemma di Musiala regala la vittoria ai bavaresi. I gialloneri rimontano sul 2-2 al minuto 95. Le squadre arrivano a pari punti, 71. La differenza reti maggiore regala il titolo al Bayern Monaco che può quindi esplodere nei festeggiamenti mentre a Dortmund si consuma il dramma sportivo di Reus e compagni. 11° campionato consecutivo per gli uomini di Tuchel, il 33° in totale. Nei cannonieri si spartiscono la vittoria Fullkrug del Werder Brema e Nkunku del Lipsia, entrambi a 16 reti.

Doppia faccia nella capitale: Union Berlino in Champions League mentre l’Hertha retrocede insieme allo Schalke 04. Va allo spareggio lo Stoccarda che se la vedrà con l’Amburgo, sul gradino più basso del podio in seconda divisione. Amburgo, tra l’altro, protagonista di un episodio clamoroso: tifosi in festa per la promozione al termine dell’ultimo match senza curarsi della gara dell’Heidenheim, sotto 2-1 al 92′ sul campo del Regensburg. Ai minuti 93 e 99, però, arrivano i due gol degli ospiti che vincono beffando proprio l’Amburgo che va allo spareggio mentre l’Heidenheim sale in Bundesliga insieme al Darmstadt.

Glauco Dusso