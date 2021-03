Clamoroso Fiorentina: Prandelli si dimette, torna Iachini

Il tecnico ha preso la sua decisione dopo giorni di riflessioni e una tensione sempre più crescente

Ribaltone in casa Fiorentina, Cesare Prandelli si è dimesso e non è più l’allenatore del club toscano. Il mister ha vissuto la gara con il Milan con tanta pressione addosso, e la sconfitta rimediata dopo aver creduto anche alla vittoria gli ha fatto male. Le sue dimissioni vanno oltre il calcio giocato, con il Mister che da vero tifoso ha vissuto la sua esperienza con trasporto emotivo e passione smisurata, arrivando a soffrire a causa dei risultati che si ottenevano sul campo. Le troppe responsabilità verso squadra e tifosi lo hanno condizionato al punto di decidere di dimettersi. La sua Fiorentina non aveva demeritato e nel periodo in cui lui l’ha guidata ha comunque mostrato dei progressi nel gioco anche se i risultati non sono stati troppo felici.

Prandelli lascia la panchina viola dopo 21 partite in campionato, in cui ha collezionato cinque vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte, con la media di un punto a partita. La Fiorentina è a 7 punti dal terz’ultimo posto e la salvezza seppur ancora da conquistare non sembra così lontana. I due estremi dell’avventura del Mister a Firenze sono sicuramente la vittoria allo Stadium di Torino per 3-0 e la sconfitta contro il Napoli per 6-0; suo anche il merito dell’esplosione di Dusan Vlahovic, che ha trovato continuità e soddisfazioni a livello realizzativo.

Al suo posto sulla panchina dei viola torna Beppe Iachini, al quale Prandelli era succeduto lo scorso 22 novembre. Il tecnico dovrà portare a termine la propria missione, salvare la Fiorentina per il secondo anno consecutivo e cercare di costruire le basi per un futuro più roseo.

Fonte foto: CalcioMercato

Alessandro Fornetti