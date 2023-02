Clamoroso a Pescara: torna Zeman in panchina

Il boemo per la terza volta alla guida del club abruzzese dopo le annate 2011/12 e 2017 quando sostituì Massimo Oddo e 2018

Non c’è due senza tre. Banale ma inevitabile la frase che accompagna il ritorno di Zdenek Zeman sulla panchina del Pescara. Gli abruzzesi, attualmente al terzo posto del girone C di serie C, si affidano al loro “uomo dei miracoli” che li fece tornare in serie A undici anni fa valorizzando giocatori come Immobile, Insigne e Verratti. L’ormai ex tecnico Colombo ha rassegnato le sue dimissioni e oggi Zeman dirigerà il suo primo allenamento. Per il 75enne boemo un contratto fino al termine della stagione più un’opzione per la prossima. Chissà che non possano accadere altre grandi cose all’Adriatico.

Glauco Dusso