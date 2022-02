Clamoroso a Brescia: Filippo Inzaghi esonerato, torna Lopez

Il pareggio a reti bianche di Cosenza ha spinto Massimo Cellino a prendere la decisione sul tecnico delle rondinelle nonostante la classifica veda i lombardi a due punti dalla vetta

Filippo Inzaghi non è più l’allenatore del Brescia. Questa la decisione della dirigenza, gesto che sorprende vista la posizione della squadra in classifica. Il Lecce capolista dista solamente due lunghezze e lo 0-0 in casa del Cosenza, quinto risultato utile consecutivo, non sembrava da buttare. Il presidente Cellino, famoso per i suoi gesti eclatanti, ha preso una decisione che probabilmente covava da tempo. Sulla panchina sembra certo il ritorno di Diego Lopez, ancora sotto contratto con la società lombarda. Finisce così l’esperienza con il Brescia di Filippo Inzaghi, in maniera quasi inaspettata, con la sua squadra ancora in lotta per la promozione diretta in massima serie. Derby perso e un esonero: weekend calcistico da dimenticare per i fratelli Inzaghi.

Glauco Dusso