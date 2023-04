City implacabile, United vince la “lotteria”: la finale di FA Cup sarà il derby di Manchester

Giocate nello scorso weekend le semifinali di coppa d’Inghilterra, Sheffield United e Brighton consegnano le armi

Il 3 giugno a Wembley sarà City contro United. Per la prima volta l’atto finale della FA Cup vedrà di fronte le due squadre di Manchester. Questo è il verdetto delle semifinali disputate nell’ultimo weekend sempre nella cornice dello stadio londinese. Sabato è stata la squadra di Guardiola a staccare il pass per la finale grazie a un perentorio 3-0 inflitto allo Sheffield United. Tripletta di Mahrez per i citizens. Ieri pomeriggio ci sono voluti i calci di rigore per decidere l’altra finalista. Il sempre ottimo Brighton di Roberto De Zerbi stava per compiere l’ennesimo miracolo. Dopo lo 0-0 nei 120 minuti l’errore di March al settimo rigore ha infranto i sogni della tifoseria dei seagulls. Consegna le chiavi della finale ai red devils il penalty di Lindelof che trafiggendo Sanchez ha dato il via alla festa dei ragazzi di ten Hag. Ora cresce l’attesa per la finalissima, un derby al cardiopalma.

Mahrez trafigge la difesa dello Sheffield United – Fonte edition.cnn.com

Glauco Dusso