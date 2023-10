Ciro Immobile si ferma

Tempo di lettura 1 minuto

Seppur in via precauzionale e non per un infortunio grave, il bomber biancoceleste non dovrebbe essere disponibile per la prossima gara casalinga contro l’Atalanta

Si parla esclusivamente di un affaticamento muscolare, ma in casa Lazio si vuole tutelare il patrimonio Immobile (e non è una battuta n.d.r.) e quindi lo si terrà precauzionalmente a riposo nella prossima partita contro la Dea. Il 33enne campano le ha sin qui giocate tutte, tranne con il Milan dove è entrato al 75esimo, e non lo si è notato in splendida forma nelle sue ultime apparizioni. Urge quindi, sia ricaricare le batterie e sia evitare l’aggravarsi dell’affaticamento con conseguente potenziale lungo stop. Un po’ di riposo e, siamo sicuri, Ciro sarà presto pronto a tornare per dare una mano ai suoi compagni.

Fonti foto: repubblica.it

Luigi A. Cerbara