Ciro Immobile è on fire: raggiunto il 29° posto nella classifica all-time dei marcatori in Serie A

Con il gol siglato al Benevento l’attaccante biancoceleste si è portato a quota 142 realizzazioni nel campionato italiano, grazie alle quali ha raggiunto Ibrahimovic, Vieri, Lorenzi, Pulici e Di Vaio al 29° posto assoluto nella graduatoria di tutti i tempi del torneo nostrano

L’ultima partita giocata in trasferta dai capitolini è stata l’occasione per Ciro Immobile di infrangere un nuovo record: il suo gol, quello del momento 1 a 0, è stato il numero 110 messo a segno con la maglia della Lazio in Serie A; insieme alle 27 siglate con la maglia del Torino e alle 5 con quella del Genoa queste reti gli sono valse il 29° posto assoluto nella classifica marcatori di tutti i tempi della massima competizione italiana, al pari di mostri sacri come Zlatan Ibrahimovic o Bobo Vieri. Di seguito una rassegna di quelli più significativi.

26 agosto 2012: Genoa 2 Cagliari 0

Numero 1. E’ il primo gol in Serie A dell’attaccante napoletano. Con indosso la maglia del Genoa Immobile segna il gol del definitivo 2 a 0 nella prima partita della stagione 2012/2013 dei rossoblù: bella l’azione dell’ex Pescara, il quale si libera di Astori e Rossettini e batte di potenza il portiere avversario.

6 ottobre 2013: Sampdoria 2 Torino 2

Numero 6. Dopo aver lasciato il Genoa, il caso vuole che Immobile trovi il primo gol in Serie A con la maglia del Torino proprio a Marassi: l’avversario è la Sampdoria e, su angolo di Cerci, Obiang rinvia male e la punta granata anticipa Gentsoglu siglando il pareggio. “Spero sia il primo di una lunga serie” dirà ai microfoni dei giornalisti nel post-partita.

11 maggio 2014: Torino 1 Parma 1

Numero 27. E’ l’ultimo gol siglato nella prima esperienza con la maglia del Toro, quello che gli vale il primo posto nella classifica capocannonieri. Al 42′ minuto il difensore Paletta non riesce a contrastarlo e per liberarsi della pressione sbaglia il retropassaggio, troppo corto per Mirante: Ciro ci crede, Lucarelli scivola e l’attaccante campano di piatto imbuca. Con 22 reti in 33 presenze è il primo calciatore granata a vincere la classifica marcatori dagli anni 1970, nonché il tredicesimo giocatore ad aver vinto la classifica marcatori sia in Serie A che in Serie B.

21 agosto 2016: Atalanta 3 Lazio 4

Numero 28. Al suo esordio in maglia biancoceleste arriva subito il primo gol. L’attaccante apre le marcature al quarto d’ora di gioco, capitalizzando al meglio una palla rubata sulla trequarti da Milinkovic-Savic e trasformata in un assist al bacio. Sarà solo il primo di una lunga serie con la maglia della Lazio.

25 agosto 2019: Sampdoria 0 Lazio 3

Numero 100. Siamo di nuovo ad agosto, e nella prima giornata del campionato 2019/20 l’attaccante campano sigla il suo 100° e 101° gol in Serie A nel 3-0 rifilato dalla Lazio alla Sampdoria. “Un traguardo che aspettavo con ansia” dirà alle telecamere di Sky.

15 dicembre 2020: Benevento 1 Lazio 1

Numero 142. E’ il gol che lo fa giungere al 29° posto nella classifica marcatori all-time della Serie A. Nel turno infrasettimanale del 15 dicembre Immobile segna una splendida rete, la 27esima nell’anno solare. Appena qualche mese prima l’attaccante nativo di Torre Annunziata aveva vinto la Scarpa d’Oro grazie alle sue 36 reti nel campionato 2019/2020, il giusto riconoscimento per un centravanti che in pochi anni ha scalato ogni genere di classifica relativa ai gol e che proprio non vuole saperne di fermarsi.

Fonti foto: Lazionews.eu, GenovaToday, ToroNews, SportCafe24, Calciomercato.com, Fantacalcio, CalcioNapoli1926

Fabrizio Scarfò