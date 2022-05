Cioffi via dall’Udinese: niente rinnovo. Un nome per sostituirlo

Il club friulano è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la decisione del tecnico fiorentino di non rinnovare il contratto. C’è già un profilo per rilevarlo

Inizia il valzer delle panchine di Serie A. L’Udinese e Gabriele Cioffi hanno deciso di dirsi addio. Niente rinnovo del contratto per il tecnico toscano che ha deciso di fare le valigie alla ricerca di una nuova esperienza. Hellas Verona in pole con lo stesso Igor Tudor pronto a lasciare. Intanto in casa Udinese si va avanti alla ricerca del dopo Cioffi. Alla dirigenza e al DS Pierpaolo Marino piace Paolo Zanetti, ex allenatore del Venezia, già in passato vicino a sedersi sulla panchina friulana. Cioffi lascia un Udinese ereditata da Gotti lo scorso 7 dicembre al quattordicesimo posto traghettandola ad una serena salvezza fino al dodicesimo posto finale.

Sandro Caramazza