Cioffi-Verona è arrivata anche l’ufficialità: al via il nuovo corso

Gli scaligeri hanno ufficializzato il nuovo tecnico che va a sostituire Igor Tudor. Dopo l’esperienza con l’Udinese, per l’allenatore toscano arriva un’altra importante piazza

Gabriele Cioffi è il nuovo allenatore dell’Hellas Verona. A comunicarlo lo stesso club gialloblu tramite una nota apparsa sul proprio sito. Cioffi ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2024 per un ingaggio intorno ai due milioni di euro netti a stagione. Il tecnico toscano, dunque, prende il posto di Igor Tudor. Compito sicuramente non semplice per Cioffi, il quale non dovrà far rimpiangere l’ex allenatore croato capace di portare il Verona fino al nono piazzamento in campionato e al quasi record di punti (53 vs 54 di Mandorlini). Cioffi arriva dall’ottima esperienza sulla panchina dell’Udinese, iniziata nel dicembre 2021 al posto di Gotti, e culminata con una tranquilla salvezza al dodicesimo posto in classifica.

Sandro Caramazza