Cies, Mbappe il giocatore più caro del mondo: vale 259 milioni. Solo due italiani nella top 100

Il gioiello del Psg primo nella graduatoria pubblicata dall’Osservatorio calcistico. Messi 21°, Cristiano Ronaldo 70°. Zaniolo e Barella gli unici azzurri nei primi 100

Volete Mbappe? Dovete sborsare la bellezza di 259 milioni. Cinesi, americani e sceicchi sono avvisati: il fuoriclasse francese del Psg è il calciatore più caro del mondo. A dirlo è il Cies (l’Osservatorio calcistico) che ha stilato la classifica dei giocatori con il prezzo più alto. Per gli italiani non ci sono grandi notizie.

Per una volta abbiamo sotto gli occhi una classifica non dominata da Messi e Cristiano Ronaldo. Per i due campioni di Barcellona e Juventus pesa inevitabilmente la carta d’identità e così devono accontentarsi rispettivamente del 21° e 70° posto. La Pulce vale 100,1 milioni, CR7 “appena” 62,8. Dietro a Mbappe c’è un poker tutto inglese: Sterling (194,7), Sancho (179,1), Alexander-Arnold (171,1) e Rashford (152,3).

Il Cies si è basato, oltre che sull’età, anche sulla durata del contratto e sulla squadra di appartenenza. Ecco ruolo per ruolo i più pregiati: tra i portieri Ederson del City (86,8), poi il già citato Alexander-Arnold, l’ex sampdoriano Bruno Fernandes tra i centrocampisti (104,9) e appunto Mbappe. Tra le stelle che giocano in Serie A sorride de Ligt che, con 104,7 milioni, è il difensore centrale più caro del mondo. La coppia d’attacco dell’Inter vale quasi 200 milioni (Lautaro 98,9 e Lukaku 90,3), Dybala viene valutato 70, Fabian Ruiz 81, Bentancur 74,2 e Milinkovic-Savic 49. Solo due azzurri nella top 100: sono Zaniolo (70,1) e Barella (67,2). Il ct Mancini avrà poco da sorridere.

Fonte foto: goal.com, repubblica.it, calciomercato.it

Francesco Carci