Ciccio Caputo: il goleador di provincia che è arrivato in Nazionale

Un ritratto del bomber del Sassuolo chiamato a vestire la maglia azzurra per la prima volta

La prima convocazione in nazionale a 33 anni, dopo un’ottima stagione in Serie A come l’ultima – che ha seguito la precedente in maglia Empoli – e così Francesco Caputo, detto Ciccio, dopo anni di gavetta nelle serie minori si è tolto anche questa soddisfazione.

Caputo a Coverciano in allenamento con la Nazionale

Caputo fa parte del gruppo dei 37 giocatori convocati da Roberto Mancini per il doppio impegno di Nations League contro Bosnia e Olanda. La convocazione, come detto, arriva al termine di una bella stagione con il Sassuolo, in cui Caputo ha segnato ben 21 gol, alcuni dei quali decisivi per dei risultati positivi contro alcune big, come la doppietta nella vittoria per 4-2 contro la Roma, o la rete nel pareggio per 3-3 contro la Juventus.

Caputo è un attaccante completo che oltre ad aver segnato tanto, è stato anche molto importante per il gioco del Sassuolo che ne ha esaltato alcune sue caratteristiche: bravo nei movimenti senza palla e nell’attacco della profondità, Caputo ha abbinato a queste qualità, anche una buona tecnica individuale, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

I risultati raggiunti da Ciccio Caputo sono sotto il frutto di un duro lavoro che ha portato questo calciatore a trasformare la sua carriera in una sorta di scalata delle categorie: partito infatti dai campionati dilettanti pugliesi, Caputo è passato poi in C2 al Noicattaro, dove si è messo in luce fino ad ottenere la chiamata del Bari in Serie B; era la stagione 2008/09 e i Galletti allenati da Antonio Conte, vennero promossi in Serie A. E sarà proprio con lo stesso Bari che Caputo esordirà nel massimo campionato, segnando anche il primo gol: era il 2010 ed accadde tutto nel giro di un mese.

L’azione di Bari-Cesena della stagione 2010/11, che ha regalato a Ciccio Caputo il primo gol in Serie A

Quasi dieci anni dopo quel debutto Caputo è diventato uno degli attaccanti più prolifici della massima Serie, fino a guadagnarsi la convocazione in nazionale. In mezzo ci sono stati altri campionati di Serie B, con altre due promozioni – un’altra con Conte a Siena nel 2011 e quella con l’Empoli nel 2018 – e tanti gol. Ora, a 33 anni e con la prima chiamata in Azzurro, non si può non pensare che il meglio debba ancora venire.

Leonardo Tardioli

Fonti foto: Canalesassuolo.it; Sassuolonews.net; Zimbio.com