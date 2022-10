Chris Smalling è un gigante

Altro gol ed altra grande prestazione del difensore inglese, ormai uno dei giocatori più insostituibili della Serie A

Nel calcio ci sono tanti modi per essere decisivi, per spostare gli equilibri. La Roma e José Mourinho questo lo sanno molto bene: hanno a disposizione Paulo Dybala, un top player in grado di invertire l’intera rotta di una partita con una singola giocata, ma un giocatore può essere determinante anche in altre zone del campo, in maniera meno appariscente, ma non per questo meno importante.

E’ il caso di Chris Smalling, indiscusso leader tecnico e carismatico della difesa giallorossa. Il valore del centrale inglese è noto, ma non si smette mai di sottovalutarlo dato che si manifesta sotto tanti aspetti di cui alcuni non immediatamente evidenti. Ci sono i gol, già due (molto importanti) in questo inizio di stagione, le chiusure, la grinta ed il carisma. C’è poi però l’effetto che Chris ha sul resto della squadra. Un grande giocatore, in particolare un grande difensore, è tale non solo per ciò che fa individualmente, ma anche perché aumenta il valore dei compagni di reparto. Con Smalling è proprio così: quando c’è lui gli altri difensori giocano meglio e lo fanno proprio perché lo stopper giallorosso ha la naturale capacità di esaltare i loro pregi e dissimulare i loro difetti. Viceversa, quando Chris manca, Mancini, Ibanez e i loro sostituti sembrano dei pesci fuor d’acqua, quasi come se avessero smarrito la loro bussola durante una tempesta in mezzo al mare. Nell’ultima parte della scorsa stagione e in queste prime giornate di Serie A, la difesa è stata senza dubbio il miglior reparto della Roma per rendimento, Smalling è stato sempre presente, non può essere un caso. La rete di sabato contro l’Inter, che potrebbe dare una svolta al campionato giallorosso, è solo la ciliegina sulla torta.

Ora sta a Mourinho preservarlo ed utilizzarlo nel modo migliore per scongiurare il ritorno dello spettro degli infortuni. E’ vitale che Smalling rimanga in buone condizioni ed arrivi al top ai momenti più importanti della stagione. Con lui la Roma è un’altra cosa, senza di lui non può neanche lontanamente sperare di raggiungere i traguardi che sogna.

Luca Missori

(Fonte immagine: Corrieredellumbria.corr.it)