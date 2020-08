Chris Smalling, da calciatore a fine carriera a punto fermo della Roma

Un ritratto del difensore inglese, arrivato in giallorosso tra lo scetticismo e divenuto uno dei cardini dell’undici di Fonseca

“Sono devastato per non riuscire a finire quello che abbiamo iniziato in questa stagione. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così poco tempo è stato speciale e non lo dimenticherò mai. Voglio ringraziare e augurare a tutti i giocatori e allo staff buona fortuna contro il Siviglia. Daje Roma”. È finita con queste parole via social l’avventura di Chris Smalling in maglia giallorossa. Una vicenda che oltre al giocatore, ha lasciato l’amaro in bocca anche ai tifosi, i quali si erano affezionati molto al calciatore britannico, arrivato in prestito dal Manchester United la scorsa estate e diventato in poco tempo uno dei loro beniamini.

Carisma e grande carattere hanno fatto la differenza oltre alle doti tecniche e così Smalling, è passato in poco tempo da un giocatore a fine carriera, reduce da qualche infortunio e che sembrava fosse venuto a Roma a svernare, a uno dei punti fermi della rosa di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese gli ha dato fiducia sin da subito, inserendolo nell’undici titolare e Smalling ha ripagato la fiducia del suo tecnico sfoderando subito ottime prestazioni: a partire dal suo debutto in Serie A del 25 settembre scorso contro nel match perso 2-0 contro l’Atalanta.

Chris Smalling in un’azione di gioco di questa stagione

Forte di testa, nell’uno contro uno, abile a intercettare i passaggi avversari e adattabile sia per la difesa a tre che per quella a quattro, Smalling ha chiuso la sua stagione italiana con trenta partite e tre gol in campionato, a cui vanno aggiunte altre sette partite tra Coppa Italia ed Europa League. Ma oltre alle doti tecniche ci sono come detto, anche quelle caratteriali che ne hanno fatto sin da subito uno dei leader dello spogliatoio giallorosso.

Resta però il dubbio che questo possa essere soltanto un arrivederci e che nonostante il calciatore abbia mercato in Premier League, possa tornare alla Roma nella prossima stagione e stavolta a titolo definitivo. Non è semplice perché i giallorossi dovrebbero formulare un’offerta per il suo acquisto, ma i tifosi lo sperano, così come Smalling che nel frattempo è già nella storia del club, essendo il primo calciatore britannico ad aver realizzato un gol in Serie A con la maglia giallorossa.

Leonardo Tardioli

