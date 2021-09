Chievo, ascesa e caduta di un miracolo

Esegesi di ciò che è stata non solo una squadra, ma un fenomeno sportivo, sociale, di costume

Il Chievo è morto, viva il Chievo. La cronaca già la conoscete: il fallimento, la rinascita. Come Chievo 2021, rescindendo il legame con la vecchia proprietà suggellata dall’iniziale 1929 proposto in accompagnamento. Perfino le selezioni per chi volesse far parte del nuovo ciclo sulle sponde dell’Adige. In Terza Categoria.



Già, dalla Terza Categoria alla Serie A. Si fa presto a parlare di favole e nemmeno a torto: la provincia che supera i suoi angusti confini (Atalanta, Sassuolo) è sempre un piacere per gli occhi, a maggior ragione quando esce fuori un Gasperini che sprizza gioco e spettacolo da ogni dove. Se si parla di favola, però, il Chievo Verona ne è padre a buon diritto.

Unico club, per l’appunto, ad aver scalato tutte le categorie. La corsa all’Olimpo pallonaro in realtà parte da molto lontano, aleggiando negli anni cinquanta e sessanta nel limbo tra Seconda e Prima Categoria. Nel 1964 il primo punto di svolta, il più importante: entra la Paluani, celebre azienda dolciaria, in uno dei legami più iconici del pallone nostrano -tanto che il nome sarà quello di Paluani Chievo dal 1981. Anni settanta e ottanta con la lenta progressione tra Promozione (l’Eccellenza non esisteva ancora, introdotta nel 1991) e Interregionale, poi la serie C2 finalmente conquistata nonostante uno spareggio perso ai rigori (il Bassano fu condannato per illecito sportivo). Da lì, altra lenta cottura che portò, nel 1994, alla portata principale servita in tavola: la cadetteria.

Ci vollero altri sette anni, prima che il rospo diventasse principe. 3 giugno 2001: Luigi del Neri anticipa l’altro -mezzo- miracolo sportivo (la Roma campione d’Italia) e porta la frazione veronese all’apoteosi, quando Ciro De Cesare e la bandiera Lorenzo d’Anna segnano alla Salernitana in un Bentegodi strapieno, proiettando un piccolo quartiere di Verona alla ribalta planetaria. Il miracolo non finì, tuttavia, quel 3 giugno di vent’anni fa. La matricola terribile della diga sull’Adige sorprende e fa stropicciare gli occhi: cadono Fiorentina, Lazio e Inter, mentre Juve e Milan devono sudarsela per domare i Mussi trasformati in iene.

“Quando i mussi i volerà, faremo el derby in serie A”, questo lo striscione beffardo dei “cugini” (difficile usare certe terminologie quando sei sempre stato la prima squadra della tua città, ma tant’è) dell’Hellas, che a loro volta si barcamenavano da anni tra cadetteria e massimo campionato. Il giorno in cui i mussi volarono alla fine arrivò, nella stagione successiva a un altro (mezzo) miracolo sportivo -la Roma campione d’Italia-. 18 novembre 2001: la quinta stracittadina della storia della serie A venne addirittura preceduta dall’inno di Mameli, tanto fu epocale. Figuriamoci poi quando, dall’altra parte della barricata ci si trova davanti un ex come Alberto Malesani: dieci anni tra giovanili e prima squadra, prima di spiccare il volo nel panorama calcistico portandosi a casa una Coppa Uefa. Sarà l’Hellas a portarsi a casa il derby, con il Mollo in una delle sue indimenticabili performance:

Come già detto, sono in tanti a dare lo scalpo ai gialloblù: solo la Roma campione uscente infligge due sonore lezioni di calcio, ma per il resto il volo dei mussi è un planare grazioso, con un atterraggio soffice attutito da quello che sarà un marchio di fabbrica del Chievo: una serie impressionante di pareggi, che porteranno a un pazzesco quinto posto. L’Europa vista da una meravigliosa suite, con accanto vista Champions. La tragica scomparsa di Jason Mayelè spezzerà l’armonia di un gruppo affiatatissimo, ma paradossalmente lo rinsalderà fino al fantastico finale.

Figuriamoci se questi ragazzi, in Champions, ci arrivano davvero. E’ quel che succede quattro anni dopo, nel torneo in cui la Serie A perse la propria innocenza. Campionato 2005/06, Calciopoli come parola che basta a definire il tutto. Il Chievo di un illustre sconosciuto come Bepi Pillon è di nuovo una schiacciasassi: qualche exploit (vittoria sul Milan, pareggi con Lazio e Juventus), qualche scivolone di troppo, ma una regolarità discreta che regala un altro quinto posto, trasformatosi in quarto a colpi di giudici tribunali.

L’Europa dei grandi conquistata a tavolino, ma comunque meritatamente. Fu breve e intensa come nelle migliori avventure estive: Levski Sofia nei preliminari, sbarramento supremo prima della fase a gironi di Champions. 2-0 in Bulgaria, 2-2 al Bentegodi acciuffato con un certo Amauri, uno che di strada ne avrebbe fatta.

Altrettanto fugace fu la comparsata in Coppa Uefa: Sporting Braga a questo giro, con la sconfitta in trasferta ribaltata poi ai supplementari nel ritorno. Wender al 104’ distruggerà i sogni di gloria dei clivensi, che da quel momento in poi diventeranno la norma nel panorama calcistico italiano.



Il ritorno in serie A fu questione di poco, pochissimo tempo. Si tornò per restare. Con una situazione diversa: la squadra di provincia che rimane aggrappata a furia di pareggi. Un marchio di fabbrica: in 17 campionati di A, il Chievo ha pareggiato 71 volte per 0-0. Per il resto, una realtà solida, paradossalmente più legata alla serie A di quanto non lo fosse nei primi anni d’oro. Fino alla stagione 2018/19, con il mestissimo ultimo posto, l’inizio della fine. L’anno successivo, il primo dell’era Covid, fu un sussulto strozzato alla semifinale playoff. L’ottavo posto nel 20/21 e ora tutto quel che sappiamo dalla cronaca. Le plusvalenze, i conti che non vanno, la serie B negata dai tribunali o forse da quello stesso “Sistema Campedelli” che aveva ormai mostrato la corda. Il Chievo è morto, viva il Chievo. Se è vero che la storia è un eterno ritorno, siamo qui ad aspettare, seduti in riva al fiume -o sulla diga dell’Adige, già che ci siamo.



LE LEGGENDE CLIVENSI

Chi ha reso il Chievo il Chievo? Oltre al buon Luca Campedelli (e alle sue proverbiali plusvalenze– perchè non di solo pandoro campa il pallone), gli eredi di Cangrande della Scala hanno potuto stropicciarsi gli occhi con artisti del pallone, che messi insieme non avrebbero avuto problemi a vincere qualcosa di importante.



PORTIERI – Stefano Sorrentino, da bandiera e innamorato del club, merita le chiavi ideali della porta. Ricordiamo però anche due top player come Luca Marchegiani e Julio Cèsar, che prima di diventare campione d’Europa con l’Inter fu riserva gialloblù.

DIFENSORI – La linea ideale a tre non può non comprendere il campione del mondo Andrea Barzagli, Nicola Legrottaglie (che proprio col Ceo esplose definitivamente), ma soprattutto la leggenda Lorenzo d’Anna, in gialloblù dal 1994 al 2007: tredici anni tra inferno e paradiso, serie B e Champions. Menzione speciale per Rolando Maran, discreto difensore dei Mussi tra anni ottanta e novanta.

CENTROCAMPISTI – Troppo traffico in un reparto che ha sfornato talenti e accolto giocatori già nel bel mezzo della loro carriera: potremmo citare Eugenio Corini, Roberto Baronio, Emanuele Giaccherini al suo finale di carriera. Non possono però mancare, soprattutto, due campioni del mondo come Simone Barone e Simone Perrotta. Dalla vecchia guardia non può mancare anche Eriberto/Luciano, che assieme a Manfredini concretizzò il duo delle frecce nere, tra i migliori esterni della serie A al tempo.



ATTACCANTI – il più significativo, efficace e clivense tra i bomber clivensi ce lo teniamo alla fine. La trazione interiore gialloblù è una faretra ricca di frecce: Massimo Marazzina, Bernardo Corradi, Amauri, persino un campione d’Europa come Oliver Bierhoff. Non può mancare il generoso e sfortunato Jason Mayelè.



La platea e l’applauso finale son tutti per lui, però:

517 presenze, 139 gol.

Sua maestà Sergio Pellissier (attuale patron).

Colui che amò -e ama ancora- il Chievo oltre i freddi numeri che non possono descrivere e con una rifondazione tutto cuore, partendo dalla Terza Categoria, che può raccontare solo parzialmente il grande amore. Intanto da poco è ufficiale il nome del nuovo mister: l’ex centrocampista del Chievo ai tempi della A, Riccardo Allegretti.

Il Chievo è morto, Viva il Chievo.





Valerio Campagnoli (VB Explained, Sky, ChievoVerona.it)