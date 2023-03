Chiesa volerà in Austria per dei controlli al ginocchio

Il giocatore avverte dei fastidi e nonostante gli esami fatti con la Juventus si affiderà al parere del medico che l’ha operato

Federico Chiesa non si sente al meglio della condizione; dopo lo spavento dell’infortunio contro l’Inter, il giocatore ha svolto degli esami al J-Medical che hanno escluso lesioni ma lui vuole togliersi del tutto le sensazioni non del tutto positive che avverte. Per questo nella giornata di lunedì volerà in l’Austria dal professore che l’ha operato a gennaio 2022; un ulteriore parere dalla persona che si è preso cura di lui dovrebbe consentire il suo rientro in campo in tempi brevi, visto l’ottimismo che regna attorno a lui nell’ambiente bianconero.

Fonte foto: fantamaster.it

Alessandro Fornetti