Chiesa e il rientro in campo: si allungano i tempi

Non buone notizie per l’esterno bianconero che rischia di rivedere i campi da gioco direttamente nel 2023, un contrattempo che non ci voleva a pochi metri dal traguardo

La pazienza è la virtù dei forti e con tutta probabilità Federico Chiesa ne dovrà avere ancora un po’. Quando sembrava avvicinarsi la data di rientro in campo ecco l’intoppo. Qualche settimana fa con l’aumento dei carichi il ginocchio del calciatore juventino si è gonfiato con conseguente stop precauzionale. Adesso c’è attesa per il rientro negli allenamenti di gruppo che dovrebbe avvenire nei primi giorni di ottobre. La speranza è di vederlo in campo agli inizi di novembre ma la cautela doverosa in questi casi potrebbe spingere lo staff della Juventus ad aspettare. Se così fosse il ritorno in campo avverrebbe a gennaio alla ripresa dei campionati quando Chiesa toccherà praticamente l’anno di stop. Fu appunto all’inizio di gennaio 2022 che il ginocchio fece crac all’Olimpico in Roma-Juventus dello scorso campionato. I tifosi non vedono l’ora di rivedere le sue scorribande sul prato dello Stadium.

Glauco Dusso