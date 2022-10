Chiesa come back: l’azzurro scalpita. Rientro alla Juventus imminente

L’esterno bianconero e della Nazionale sta lavorando per rientrare il prima possibile. Massimiliano Allegri potrebbe addirittura convocarlo già per la sfida contro l’Empoli

Federico Chiesa manca dai campi da calcio dal 9 gennaio 2022, quasi un anno. Da lì in poi, il calvario. Il grave infortunio al crociato sembra ormai alle spalle tant’è che lo stesso giocatore ha ripreso a correre a Vinovo e in settimana sarà valutato durante un’uscita in famiglia tra i giocatori della prima squadra che non scenderanno in campo dall’inizio contro l’Empoli e under 19 bianconera. L’idea di Allegri in vista di Juventus-Empoli è proprio quella di convocare simbolicamente Chiesa, non per farlo scendere in campo, bensì per fargli assaporare nuovamente le emozioni e le sensazioni dello stadio. Il suo rientro vero e proprio potrebbe esserci o a Lisbona o il 29 ottobre contro il Lecce al Via del Mare.

Sandro Caramazza