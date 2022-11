Chiellini trionfa anche negli USA: Los Angeles FC vince la MLS Cup

La finale del campionato si decide ai calci di rigore dove hanno la meglio i californiani sui Philadelphia Union dopo un pirotecnico 3-3 nei 120 minuti di gioco

La prima volta non si scorda mai. Il Los Angeles FC, squadra in cui si è trasferito Giorgio Chiellini dopo la fine del suo rapporto con la Juventus, vince la sua prima MLS Cup. L’atto finale si è giocato proprio al Banc of California Stadium, ovvero le mura amiche dei “neri” di Los Angeles. Di fronte ai padroni di casa c’era Philadelphia. Gara scoppiettante, i novanta minuti si chiudono sul 2-2. Acosta porta in vantaggio Los Angeles. A inizio ripresa pareggia i conti Gazdag. A meno di dieci minuti dal novantesimo Murillo con un colpo di testa riporta davanti gli LAFC ma a distanza di 180 secondi Elliot gela lo stadio siglando il 2-2. Si va ai supplementari e la svolta sembra arrivare al 110’. Crepeau, portiere di Los Angeles, falcia un avversario diretto in porta infortunandosi e prendendosi il rosso. Nove i minuti di recupero, al terzo ancora Elliot in mischia segna il 3-2 per gli Union. Sembra fatta, ma gli avversari non avevano fatto i conti con Gareth Bale, altra stella emigrata negli Stati Uniti. Al settimo minuto di recupero il gallese incorna il 3-3. Dagli undici metri decisivo il portiere di riserva McCarthy, Philadelphia sbaglia tre rigori, Los Angeles FC ringrazia e porta a casa per la prima volta il titolo nazionale.

Glauco Dusso