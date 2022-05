Chiellini, Criscito e Insigne, tre capitani saluteranno la Serie A

I tre calciatori hanno già annunciato il loro addio al nostro campionato

A fine stagione sarà tempo dei saluti per alcuni dei calciatori che hanno maggiormente lasciato il segno nella nostra Serie A. Tre capitani e bandiere delle proprie squadre hanno infatti anticipato il loro addio e dunque disputeranno le ultime due partite con le maglie del club che amano. Criscito tenterà di salvare il Genoa dalla retrocessione negli ultimi 180 minuti, Insigne ha già portato il suo Napoli in Champions League ma vorrà chiudere superando Hamsik al secondo posto nella classifica dei migliori cannonieri della storia degli azzurri, mentre Chiellini saluterà la Juventus in uno degli anni peggiori ma con la consapevolezza di aver fatto la storia nei bianconeri. Saranno tre addii importanti sia per i club di appartenenza ma anche per tutto il calcio italiano, con Criscito e Insigne che giocheranno insieme al Toronto.

Fonte foto: calcioefinanza.it

Alessandro Fornetti