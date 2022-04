Chiellini, addio alla Nazionale dopo Wembley. Futuro incerto anche con la Juventus

Il capitano azzurro a giugno lascerà definitivamente l’Italia di Roberto Mancini. Italia-Argentina sarà l’ultima gara per il roccioso centrale che potrebbe distaccarsi anche dai colori bianconeri

Sarà un estate nostalgica e riflessiva per Giorgio Chiellini, il quale dirà ufficialmente addio alla Nazionale dopo Italia-Inghilterra di Wembley il prossimo 1 giugno. Lo ha annunciato lo stesso giocatore dopo la vittoria della Juventus ieri sera sul campo del Sassuolo per 2 a 1. Vista la mancata qualificazione a Qatar 2022, Chiellini anticiperà i tempi sul suo addio dall’Italia di Mancini. Incerto anche il futuro da calciatore di club. A fine stagione, il difensore deciderà se proseguire o meno con la Juventus. Il suo contrattato va in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 ma potrebbe liberarsi prima sempre in accordo con la società, che gli aveva prolungato il contratto proprio all’indomani della vittoria dell’Europeo. In caso di partenza, l’opzione numero uno sarebbe l’MLS.

Sandro Caramazza