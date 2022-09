Chiamatela Serie B ‘Mondiale’: con Cannavaro si sale a 5 campioni del Mondo

Il campionato cadetto continua a profumare di stelle e prestigio. A Benevento è sbarcato il quarto degli eroi del 2006. Adesso sono in cinque coloro che hanno vinto la coppa del Mondo nella propria carriera

Ai nastri di partenza era stata ribattezzata Serie A2 per la grande schiera di squadre dalle importanti e storiche piazze: Genoa, Venezia, Palermo, Cagliari, Parma, Bari e ad oggi le aspettative sembrano essere confermate. La Serie B si sta dimostrando sin dalle prime battute un campionato equilibratissimo e appassionante con ben sette squadre racchiuse in cinque punti in vetta. Oltre alle piazze e ai recenti risultati, c’è un ulteriore fattore di prestigio che nobilita il campionato cadetto di quest’anno: i campioni del Mondo. Con lo sbarco a Benevento di Fabio Cannavaro, è stata toccata quota cinque tra giocatori e allenatori.

I TECNICI CAMPIONI DEL MONDO

Sono tre gli allenatori campioni del Mondo: Fabio Cannavaro, Fabio Grosso e Pippo Inzaghi. Il capitano dell’Italia 2006 e pallone d’oro è difatti l’ultimo degli eroi di Germania a sbarcare come allenatore sul pianeta Serie B. L’ex difensore napoletano è subentrato a Fabio Caserta, esonerato dal Benevento. I sanniti hanno deciso di chiamare in patria Cannavaro, per la prima volta allenatore in un campionato italiano dopo le esperienze all’estero tra Dubai e soprattutto Cina. L’esordio sulla panchina del Benevento sarà domenica 2 ottobre in casa contro l’Ascoli.

Dal capitano di quella storica Nazionale ad un altro protagonista indiscusso, probabilmente il Protagonista del Mondiale 2006: Grosso. L’eroe di Kaiserslautern prima, Dortmund e soprattutto Berlino poi, siede sulla panchina del Frosinone. Ottimo il suo inizio di stagione con i ciociari che si trovano al terzo posto in classifica a 12 punti con quattro vittorie e due sconfitte nelle prime sei giornate di Serie B. L’ultimo successo è arrivato prima della sosta contro il Palermo di Eugenio Corini. A differenza di Cannavaro, per Grosso non si tratta della prima esperienza su una panchina di cadetteria. Anzi per Grosso quella di Frosinone è la quarta avventura in Serie B dopo Bari, Verona e Brescia.

Ancora meglio se la passa invece Inzaghi, primo con la sua Reggina a 15 punti. L’ex grande bomber del Milan e della Nazionale sta guidando il campionato a suon di prestazioni da urlo: cinque vittorie, una sola sconfitta, 14 gol fatti (miglior attacco) e due subiti (miglior difesa). Come per Grosso, anche Inzaghi conosce molto bene la Serie B avendo allenato sulle panchine di Venezia, Benevento e Brescia. Dei tre, peraltro, ‘Pippo’ è l’unico che abbia lavorato anche in Serie A: prima sulla panchina del Milan per poi passare al Bologna e sempre al Benevento.

I GIOCATORI CAMPIONI DEL MONDO

A rendere ancor più spettacolare questa Serie B è la presenza in campo di due assoluti fuoriclasse come Gigi Buffon e Cesc Fabregas. Il primo è ritornato a casa nella sua Parma, dove tutto ebbe inizio. La prima stagione con i crociati non è andata come ci si aspettava. Nonostante la sua presenza e il grande mercato (Vazquez tra i colpi di maggior effetto), il Parma non è riuscito a risalire in Serie A fermandosi ad un deludente dodicesimo posto e mancando anche l’accesso ai playoff. Quest’anno, sotto la gestione Pecchia, l’obiettivo è quantomeno raggiungere i playoff per giocarsela. Buffon tra attuale e scorsa stagione ha totalizzato complessivamente 28 presenze con 31 gol subiti.

Dai campioni del Mondo italiani ai campioni del Mondo spagnoli. Da questo punto di vista Fabregas ne è un ambasciatore piuttosto importante. L’ex stella di Arsenal, Barcellona e Chelsea e coronato d’alloro mondiale nel 2010 ha scelto Como come piazza in cui esprimersi al meglio. Inizio di annata non indimenticabile sia per lui che per lo stesso Como, penultimo in classifica con tre punti (tre pareggi e tre sconfitte). Lo spagnolo però ha fornito un assist nell’ultimo incontro per la rete di Cutrone.

Sandro Caramazza