Chi si rivede! Lecce e Cremonese tornano in serie A

Grazie alle vittorie ottenute venerdì con Pordenone e Como, salentini e lombardi ottengono la promozione beffando il Monza che cade a Perugia

A volte ritornano. Delirio a Lecce e Cremona per i risultati arrivati nell’ultima giornata del torneo cadetto che vogliono dire promozione in A. I giallorossi guidati da Marco Baroni vincono il torneo superando di misura il Pordenone. Decisiva la rete di Majer. Inoltre nelle fila salentine si conferma capocannoniere del torneo Massimo Coda con 20 reti, l’anno scorso 22. Dietro i pugliesi, che tornano in massima serie dopo 2 anni, ecco la sorpresa. Al Monza sarebbe bastato vincere a Perugia ma la squadra di Stroppa perde e lascia strada libera alla Cremonese. I ragazzi di Fabio Pecchia, infatti, hanno la meglio sul Como e possono festeggiare il ritorno in serie A dopo 26 anni. Soddisfazione anche per Ariedo Braida, dirigente grigiorosso, che beffa l’amico Adriano Galliani del Monza costretto ai playoff in questa sfida in salsa ex milanista. Agli spareggi, che scatteranno venerdì coi turni preliminari, oltre ai brianzoli accedono anche Pisa, Brescia, Ascoli, Benevento e, appunto, Perugia.

La festa dei giocatori della Cremonese per la promozione – Fonte ilmessaggero.it

Glauco Dusso