Chi si piegò alla diplomazia e chi osò sfidare il Terzo Reich

Nella giornata internazionale della Memoria, due amichevoli e due storie: la Germania Nazista contro Inghilterra e Austria nel 1938. Storie del coraggio che qualcuno trovò e a qualcun altro mancò

Siamo all’alba di un nuovo mondo, un’alba pervasa dalle tenebre.

Già nel ’36, le Olimpiadi di Berlino avrebbero dovuto celebrare la magnitudo di un uomo, di un apparato, di un ideologia.

Il calcio stesso non era più lo stesso e serviva sempre più come propaganda al regime, o al contrario per sancire accordi, firmare trattati, mostrare al mondo i muscoli o la propria faccia pulita. E’ in questo humus che fermentò l’amichevole tra Inghilterra e Germania.

La nazionale del Terzo Reich si esibisce in un vero e proprio tour propagandistico. Il 3 aprile la Mannschaft affronta l’Austria, a salutare l’Anschluss avvenuta tre settimane prima (e su questa partita torneremo tra qualche riga). Il 14 maggio 1938, invece, i Tre Leoni sono di scena all’Olympiastadion di Berlino, lo stesso impianto in cui Jesse Owens, corridore statunitense, zittì le idee sulla superiorità della razza ariana con quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino del ’36.

(Tra parentesi, la storia secondo cui Hitler sdegnato avrebbe rifiutato di complimentarsi con Jesse Owens è totalmente falsa. Fu il Presidente degli USA Roosevelt a negare un incontro al corridore, per non irritare gli animi)

Centodiecimila spettatori e un esito più che scontato, un perentorio 6-3 per gli inglesi. Nessun timore, la nazionale del Reich era tutt’altro che imbattibile, i gerarchi lo sapevano e non ci furono ritorsioni. Perdere con gli inventori del calcio, era quanto di più naturale possa accadere. A Hitler importava relativamente della partita: contava la propaganda, l’immagine della Germania forte ma amica dei popoli. Il Fuhrer nemmeno presenziò alla partita, lo fecero invece altissimi papaveri come Rudolf Hess, Hermann Goering, Joseph Goebbels.

Gli attimi immediatamente antecedenti la partita furono la pietra dello scandalo. I calciatori inglesi salutarono tutti, nessuno escluso, a braccio teso verso le tribune. Stanley Matthews, uno dei marcatori in quella partita, non lascia tuttavia spazio a dubbi: “Tutti i giocatori dell’Inghilterra erano lividi e totalmente contrari a tutto ciò, me compreso”. Eddie Hapgood, capitano inglese, addirittura disse all’arbitro di “ficcarsi il saluto dove non batte il sole”. Tutto inutile. Vinse la diplomazia tra lo sdegno di gran parte della stampa britannica, in un’ottica che adesso merita di essere rivisitata senza indignazione, ma sempre sottolineando la mancanza di coraggio.

Di coraggio, e tantissimo, ne ebbe Matthias “Carta velina” Sindelar. Voltiamo pagina, andiamo indietro col nastro. Siamo in Austria, quello stesso paese che nel giro di vent’anni passò dall’essere centro di un impero durato sette secoli al divenire una banale provincia tedesca, la Ostmark (marca dell’Est). L’annessione tedesca dell’Austria, L’Anschluss, per l’appunto, fu solo uno dei tanti episodi dell’espansionismo di Hitler. Per celebrare l’evento, fu concesso al Wunderteam un’ultima amichevole con le proprie insegne, prima di sparire. La Nazionale di Hugo Meisl, fu davvero una squadra delle meraviglie, una Coppa Internazionale nel ’32 messa in bacheca e perse sempre contro l’Italia di Pozzo (in semifinale al Mondiali del ’34 e in finale a Berlino ’36).

Il 3 aprile del ’38 al Prater di Vienna andò in scena l’Anschlussspiel, dunque.

E’ qui che inizia la storia di Matthias, capitano di quel Wunderteam e leggenda dell’Austria Vienna con cui vincerà tutto.

Finirà due a zero, perchè il risultato reale sarebbe stato un problema per il Reich e qualcosa di molto più grave per gli austriaci in campo (leggasi: prigione, o perdita dei diritti civili col minimo pretesto). I gol sono di Sindelar stesso e di Karl Sesta, figlio tra l’altro di un operaio socialista ucciso dai nazisti.

Il protocollo a fine partita è scontato: sotto la tribuna, ancora una volta, ad onorare i gerarchi. C’è chi leva il braccio teso. Due invece si rifiutano: sono proprio Sindelar e Sesta, che in seguito rifiuteranno di aggregarsi alla nuova Mannschaft nazista.

Cartavelina morirà comunque di lì a poco, il 23 gennaio 1939, assieme alla moglie ebrea Camilla Castagnola. Le SS si affretteranno a stilare un rapporto secondo cui una stufa a monossido di carbonio li avrebbe uccisi. Versione confermata successivamente, nonostante un documentario della BBC secondo cui un funzionario del Reich venne corrotto per sostenere la tesi del suicidio. Non servì a infangare l’immensa dignità di colui che ebbe coraggio, troppo coraggio, di non piegare la testa davanti all’orrore del nazionalsocialismo.



#PerNonDimenticare



Fonti: Freedom24News, MinutoSettantotto, British Movietone, Rivista Undici/Getty Images

Valerio Campagnoli