Chi se lo aspettava: cinque calciatori “imprevisti” e di cui la serie A non può più fare a meno

Probabilmente anche i più esperti di calcio o fantacalcio non avrebbero puntato su di loro e invece a suon di belle prestazioni stanno salendo alla ribalta

“All’improvviso uno sconosciuto”. Avrebbe probabilmente esclamato così la Gialappa’s Band, titolo di una loro famosa rubrica in cui addetti ai lavori e non solo storpiavano nomi di personaggi del mondo dello sport. In questo caso, però, ci riferiamo a quei giocatori di cui a inizio anno sapevamo, forse, la presenza ma che non avremmo mai pensato per un undici titolare. Sarebbero probabilmente di più, vediamo i cinque più eclatanti.

Andrè Zambo Anguissa. Sicuramente il più conosciuto dell’elenco ma le modalità di acquisto e il curriculum del camerunese facevano pensare al classico tappabuchi per la mediana del Napoli. Il poderoso centrocampista, invece, ha stupito tutti e complici alcuni infortuni dei compagni di reparto ha sfoderato prestazioni sempre più convincenti che ne fanno ora il pilastro della zona nevralgica azzurra. Spalletti sorride sornione, sapeva già tutto.

Janis Antiste. Per gli appassionati di fantacalcio l’attacco dello Spezia era un elenco infinito di nomi da cui scegliere. Il suo, forse, non compariva o ne era sul fondo. Fatto sta che il giovane francese è entrato da subito nelle grazie di Thiago Motta e non è più uscito dall’undici titolare ligure. La sua velocità e imprevedibilità lo rendono adatto sia al ruolo di punta che di esterno d’attacco, lo sa bene la Juventus letteralmente soverchiata dalle folate del 19enne. Se continuerà a progredire ne sentiremo ancora parlare.

Andrea Cambiaso. Alzi la mano chi, leggendo la formazione del Genoa da inizio anno, non lo ha iniziato a chiamare “Esteban”. L’esterno a tutta fascia del Grifone, però, non è solo un cognome che ha perso una esse, è molto di più. Il ragazzo, già nel giro dell’Italia under 21, si è subito dimostrato all’altezza della situazione andando in gol e fornendo anche degli assist. Bravo Ballardini a lanciarlo nella mischia, di margini di miglioramento ce ne sono eccome.

Arthur Theate. Mihajlovic lo ha aspettato, visto che non è arrivato a Bologna in perfette condizioni. Da quando però il belga è tornato in forma non lascia più il campo. Difensore di carattere e stazza (191 cm) è già andato in gol due volte. I suoi tempi di inserimento hanno sorpreso Inter e Lazio, non due vittime qualsiasi. Ci aspettiamo ancora molto da lui, vedremo se saprà confermarsi.

Beto. Il suo vero nome sarebbe Norberto Bercique Gomes Betuncal, in Portogallo riescono fortunatamente a semplificare. Arrivato in prestito dalla Portimonense, a Udine era in fondo alle gerarchie dell’attacco friulano a inizio stagione. Non ci ha messo molto a scalare posizioni e grazie al grande carattere e alla voglia di fare adesso sta iniziando a raccogliere i frutti. Gotti continua a riproporlo e dall’alto dei suoi 194 centimetri lui lo ripaga con prestazioni incoraggianti. Due i gol segnati fin qui ma la sensazione è che potrebbe farne diversi altri. L’attitudine c’è ed è già molto.

Glauco Dusso