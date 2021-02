Chi può vincere la prossima Europa League

Scopriamo le favorite e le possibili sorprese per la vittoria finale della seconda competizione del continente

Insieme alla Champions League, ripartita ieri sera, da domani torna anche la fase finale dell’Europa League con i sedicesimi di finale. Vediamo chi può ambire a raggiungere la finale di Danzica del prossimo 26 maggio e a sollevare quella che un tempo si chiamava Coppa Uefa.

Le squadre inglesi senza dubbio la fanno da padrone. C’è il Tottenham di José Mourinho, che sta arrancando in campionato ma che negli scontri diretti europei può contare sull’esperienza del tecnico portoghese, già vincitore del trofeo nel 2017. C’è il Manchester United, retrocesso dalla fase a gironi di Champions e voglioso di riscattarsi. Un po’ più indietro ci sono Arsenal e Leicester. I Gunners stanno vivendo una stagione difficile, sono decimi in campionato, ma forse proprio per questo punteranno forte sulla coppa che ormai è l’unica via per accedere alla prossima edizione della Champions League. Il Leicester invece è terzo in Premier, ha meno esperienza europea rispetto alle altre, ma una grande organizzazione di squadra ed un gioco estremamente propositivo. Può essere una delle sorprese.

In contrapposizione al poker di squadre inglesi, la Serie A risponde con un tris di formazioni che hanno superato tutte e tre da prime il girone eliminatorio. Il Napoli di Gattuso ha ripreso vigore dopo la vittoria in campionato con la Juventus e vuole onorare la competizione fino in fondo. Il Milan ha appena perso il primato in Serie A, ma trascinato da Zlatan Ibrahimovic proverà a centrare un double che sarebbe storico. Infine c’è la Roma, terza in campionato ed allenata da un tecnico come Fonseca che in Europa ha sempre ben figurato. Le tre compagini italiane sono acerbe, probabilmente non le prime favorite, ma saranno un avversario ostico per chiunque le incontrerà sul loro cammino. Il tempo in cui in Italia si snobbava l’Europa è, per fortuna, terminato.

Accanto ai blocchi inglese ed italiano, un gruppo di squadre di diversi paesi ma di qualità simile, delle outsider di lusso. L’Ajax ed il Bayer Leverkusen da un lato, il Villarréal ed il Benfica dall’altro. Formazioni giovani, di talento, non ancora in possesso di quel killer instinct necessario a dominare in Europa, ma senza dubbio vogliose di scompaginare tutti i pronostici. Molto bella su tutte la sfida proprio tra l’Ajax ed il Lille, prima in Ligue 1. Che vinca il migliore.

Luca Missori

