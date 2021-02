Chi può vincere la Champions League

La prossima settimana iniziano gli ottavi di finale, proviamo a stilare una griglia di partenza delle favorite

Nonostante il Covid anche quest’anno la metà di febbraio segnerà l’inizio della seconda fase della Champions League, con le migliori 16 squadre d’Europa che si contenderanno la coppa dalle grandi orecchie in vista della finale di Istanbul del prossimo 29 maggio. Vediamo la griglia delle favorite.

In prima posizione c’è senza dubbio il Bayern Monaco campione in carica. I tedeschi, sia in patria che in Europa, hanno iniziato la stagione esattamente come l’hanno finita, con una marcia da squadra schiacciasassi a tratti inarrestabile. Guidati da un Lewandowski mai così in forma, i bavaresi cercano il bis ed hanno tutte le carte in regola per centrarlo. Il primo scoglio da superare sarà la Lazio di Simone Inzaghi, per il resto il Bayern resta senza dubbio la squadra da battere.

In seconda posizione guadagna terreno il Manchester City, che in campionato rischia di piazzare l’allungo decisivo dopo la vittoria in trasferta contro il Liverpool e vuole continuare su questa scia ponendo le basi per quella che sarebbe la prima vittoria in Champions League della storia dei Citizens. Si inizia il 24 con il Borussia Moenchengladbach. Dietro il City, nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, c’è proprio il Liverpool, che arranca in Premier ma che in Europa nelle partite secche resta sempre una delle migliori squadre del pianeta. Occhio a non celebrale il funerale dei ragazzi di Klopp troppo presto.

Fuori dal podio altre big incompiute come Paris Saint-Germain, Juventus e Barcellona. I parigini vice campioni in carica hanno esonerato Tuchel, hanno perso il primato in campionato ed arrivano alla super sfida con il Barça pieni di incognite. Dall’altro lato i catalani stanno attraversando un ottimo momento (6 vittorie di fila tra campionato e coppa), ma i punti interrogativi sulla formazione blaugrana però rimangono tanti. La Juventus invece ha avuto un sorteggio più agevole (il Porto) e viene da due risultati importanti contro Roma ed Inter. Il livello dei bianconeri non è ancora quello degli scorsi anni, ma la difesa sta riacquistando solidità e il fattore Ronaldo nelle notti europee è sempre un’arma in più.

Più distaccate le altre squadre, guidate dal Real Madrid, che sfiderà l’Atalanta. Interessante lo scontro tra Atletico Madrid e Chelsea, dal quale emergerà sicuramente un outsider per la vittoria finale del torneo. Insieme ai bergamaschi infine, in fondo alla griglia si trovano Borussia Dortmund e Siviglia, che comunque daranno vita ad un ottavo di finale molto interessante. Parola al campo.

Luca Missori

(Fonte immagine: Gqitalia.it)