Chi è Francesco Farioli, il tecnico italiano più giovane d’Europa

Ha 31 anni e fino alla scorsa stagione era l’allenatore dei portieri del Sassuolo: oggi è in Turchia e guida un club neo-promosso in Süper Lig

Grazie ai suoi 31 anni e 350 giorni, Francesco Farioli è l’allenatore italiano più giovane in questo momento nei campionati europei di alto livello. Come è arrivato a guidare una squadra di Süper Lig turca? Andiamo con ordine.

Dopo aver svolto il ruolo di preparatore dei portieri in diverse società minori, la grande chance per Farioli arriva nella stagione 2017/2018, quando riceve la chiamata per entrare a far parte dello staff del Benevento, allora allenato da mister Roberto De Zerbi. Dopo aver seguito quest’ultimo anche al Sassuolo nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, nella prima parte del campionato 2020/21 Farioli vola in Turchia, dove ricopre il ruolo di secondo allenatore all’Alanyaspor. L’incredibile stagione della squadra – capace di rimanere in vetta fino alla 14° giornata – regala così la grande chance al tecnico, che lascia lo staff di Cagdas Atan e passa ufficialmente al Karagümrük, società neopromossa in Süper Lig.

Una scelta, quella fatta dalla società turca, dovuta anche alla presenza di una nutrita schiera di giocatori provenienti dalla Serie A nella propria rosa. Il portiere Emiliano Viviano, il difensore Ervin Zukanovic, i centrocampisti Andrea Bertolacci, Lucas Biglia, Lucas Castro e infine l’attaccante Fabio Borini compongono la lista di calciatori che hanno calcato i campi del campionato nostrano e che ora invece danno il loro meglio in quello turco.

Tuttavia la scelta di Farioli al Karagümrük non è stata dettata solamente dalla presenza di questa piccola colonia proveniente dalla Serie A: lo stile di gioco mostrato dalla sua ex-squadra, l’Alanyaspor – fatto di possesso palla e mentalità offensiva – è stato il biglietto da visita per il tecnico nativo di Firenze, quello che gli ha concesso la grande opportunità di guidare una squadra come primo allenatore. Curiosando sul suo sito internet, alla voce “Filosofia“, si legge: “Tutti i grandi allenatori, da Mourinho a Bielsa, da Ancelotti a Guardiola, sono filosofi-registi che si confrontano sul campo con idee tattiche tra loro divergenti, ma che, nonostante le diversità, focalizzano la loro attenzione nella creazione di quel fine comune che è il bene della squadra“. Parole che esprimono un’idea ben precisa di calcio, un progetto che il giovane italiano potrà adesso portare avanti all’interno di un campionato così lontano e differente dal nostro.

Fonti Foto: Europsort, Francesco Farioli, Calciomercato.com

Fabrizio Scarfò