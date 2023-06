Chelsea: Havertz all’Arsenal e Kovacic al Manchester City

Tempo di lettura 1 minuto

I Blues hanno chiuso due importanti operazioni in uscita con Gunners e Citizens, più di 100 milioni di euro incassati grazie alle partenze dell’attaccante tedesco e del mediano croato

Dopo una valanga di acquisti per il Chelsea è arrivato il momento di pensare anche alle cessioni. In questi giorni sono via di definizione due operazioni in uscita tra i Blues ed altri due top team della Premier League che coinvolgono Kai Havertz e Mateo Kovacic. L’attaccante tedesco (24 anni) è ormai un giocatore dell’Arsenal, che verserà nelle casse del Chelsea una cifra intorno ai 75 milioni di euro. Il 29enne centrocampista croato invece è stato scelto dal Manchester City per sostituire il partente Gundogan, passato al Barcellona. I Citizens hanno chiuso la trattativa a 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro), il giocatore ex Inter svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni.

Luca Missori

